Todos los secretos y detalles de Dune que quizás no viste en su primer tráiler

Ya está aquí. Llevábamos meses esperando para poder echar un vistazo (en movimiento) a la esperada adaptación de Denis Villeneuve de la clásica novela de ciencia ficción Dune, de Frank Herbert. El tráiler nos mostró un hermoso mundo al borde de la destrucción y tiene muchos detalles que quizás se te hayan escapado. Permítenos profundizar un poco más.

El tráiler comienza con un primer plano de Paul Atreides, el protagonista de Dune, escudriñando el horizonte. Interpretado por Timothée Chalamet, Paul es el único hijo de Lady Jessica (Rebecca Ferguson), miembra de la Hermandad Bene Gesserit, y del duque Leto Atreides (Oscar Isaac). No solo va a heredar el rico imperio de su familia, sino que también ha pasado años entrenando con su madre en las artes Bene Gesserit para controlar cuerpo y mente.

No sorprende que sus primeras palabras en el tráiler sean: “Algo me está pasando. Algo está despertando en mi mente, no puedo controlarlo”, ya que la historia gira en torno al despertar de sus poderes físicos y metafísicos.

Más tarde vemos lo que estaba viendo Paul: a Chani (Zendaya), una guerrera Fremen que aparece como una figura etérea que da la bienvenida al sol del desierto. Sus ojos son de un azul brillante debido a su larga exposición a la melange, una rara especia que crece en su planeta natal de Arrakis.

“Se acerca una cruzada”. La visión sobre Chani es importante, pero no es la visión del futuro de la que está hablando ahora. Eso sí, nunca explica nada más sobre esta supuesta “cruzada”.

Llamarlo cruzada es una elección interesante y probablemente intencionada. El libro contiene varias referencias a conquistas globales llamadas “jihads”, ya sean jihads que ocurrieron en el pasado o que sucederán en un futuro relacionado con Paul, Arrakis y el destino del universo. Como esta palabra puede tener ciertas connotaciones racistas en pleno 2020, tiene sentido que la hayan cambiado. Sin embargo, el uso de la palabra cruzada parece tener todavía una conexión con el colonialismo, la supremacía blanca y la propagación forzosa de la religión. Dado el papel que juega Paul en esta historia y en Arrakis, no parece una coincidencia.

Luego pasamos a un plano de dos personas de espaldas, probablemente Paul Atreides y Lady Jessica, basándonos en el cabello y en la vestimenta que llevan, mientras observan una escena de puro caos . Esta podría ser la “cruzada” que preocupa a Paul, o quizás podría ser una señal de cosas aún más oscuras que están por venir.

“La prueba es simple”. Paul Atreides se somete a la caja del dolor, una prueba que las Bene Gesserit utilizan para determinar qué personas han superado sus instintos animales básicos para convertirse en “verdaderamente humanos”. La idea es que una criatura menor “se mordería la pierna para sobrevivir”, lo que significa que elegiría seguir su instinto sobre el autocontrol y la disciplina. La Reverenda Madre Gaius Mohiam, la líder de las Bene Gesserit, apunta con una aguja mortal llamada gom jabbar a la garganta de Paul y le ordena que aguante el dolor dentro de la caja o ella lo matará. Viendo los gritos que emite Paul, parece algo difícil de conseguir.

“Has heredado demasiado poder”. Vemos a Paul en su planeta natal de Caladan mientras se prepara para partir hacia Arrakis. Caladan es un planeta rico y exuberante lluvioso y donde existen vastos océanos. En muchos sentidos, es lo opuesto a Arrakis, lo cual representa bien lo que será el cambio de un planeta por otro en su vida.

Paul entrena con Gurney Halleck (Josh Brolin), profesor de armas de Paul. Es considerado uno de los mejores luchadores del universo y entrena al joven en técnicas de combate cuerpo a cuerpo. La mayoría de las personas también usan escudos defensivos personales, que se pueden activar como se ve en esta toma, y las batallas a menudo se llevan a cabo con cuchillos, espadas y otras armas cuerpo a cuerpo . R ara vez se usan armas en el mundo de Dune debido a los escudos que acabamos de mencionar . Sin embargo, es importante tener en cuenta que los escudos no se pueden usar en los desiertos de Arrakis porque atraen a ciertas criaturas.

“Has demostrado que puedes gobernarte a ti mismo, ahora debes aprender a gobernar a los demás”. Este mensaje probablemente llega después de que Paul haya pasado la prueba de la caja, lo que significa que la Reverenda Madre cree que está listo para liderar a otr as personas . Sin embargo, sus palabras vienen con una advertencia, explicando que el arte de gobernar a otros es algo que “ninguno de t us antepasados aprendió”. Ahí es cuando vemos por primera vez al duque Leto, el padre de Paul.

El duque Leto está mirando una antigua tablilla griega en la que aparecen un hombre y un toro, posiblemente preparándose para un sacrificio. La Casa Atreides ha afirmado durante mucho tiempo que sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, específicamente a la figura mitológica griega del rey Agamenón (un hijo del rey Atreo, de ahí el nombre). Al trazar un oscuro paralelismo entre aquellos orígenes y ahora, vemos que la Casa Atreides ha estado, y puede seguir estando, en terreno inestable.

Más tomas de Caladan, que recuerdan mucho a Juego de Tronos mezclado con un diseño claramente griego.

Cuando la Reverenda Madre advierte a Paul de que perderá Arrakis igual que está ocurriendo con Caladan, aparece por primera vez Lady Jessica, que está siendo consolada por el duque Leto mientras se preparan para irse. Hemos mencionado ya que Lady Jessica es miembro de la orden Bene Gesserit, una sociedad de mujeres que ha pasado generaciones acumulando poder por todo el universo. Pero lo que también es cierto es que la propia Lady Jessica tiene un gran papel en los eventos de Dune, y sus elecciones impactan el futuro de todo el universo. En estas tomas, ella es el puente entre Caladan y Arrakis, ya que vemos su transición de su antiguo hogar al nuevo. Esto insinúa el importante papel que juega ella en la historia, como puente entre los dos mundos de Paul. Lamentablemente, en el tráiler no la escuchamos hablar .

Una inquietante interpretación de “Eclipse”, de Pink Floyd, realizada por el compositor Hans Zimmer, comienza a sonar mientras la Casa Atreides llega a Arrakis y es recibida por los soldados que allí se encuentran , incluido un cálido abrazo amistoso de Duncan Idaho (Jason Momoa), que fue enviado previamente a explorar el planeta. También podemos ver al Mentat de la Casa Atreides, Thufir Hawat (Stephen McKinley Henderson). E s el tipo del paraguas raro . Explicare mos qué son los Mentats más abajo.

Este de ahí es Stilgar (Javier Bardem), un Naib (o líder) de una de las tribus Fremen, quitándose la máscara en medio del desierto. Lleva un atuendo especial creado para poder sobrevivir en Arrakis. Extrae agua del cuerpo (incluido el sudor, las gotas de la respiración y la orina), la filtra y la almacena en una bolsa para que pueda consumirse más tarde.

Finalmente vemos al famoso Barón Harkonnen (Stellan Skarsgård), el villano principal de esta historia, diciéndole a su brutal sobrino Glossu (Dave Bautista) que los “mate”. El barón Harkonnen es malvado tan astuto como glotón. No está claro dónde se encuentra en este momento: probablemente esté en su planeta natal de Giedi Prime, pero podría estar en Arrakis .

Inmediatamente pasamos a Glossu, que blande su arma mientras un grupo de soldados marcha hacia Arrakis rodeado de árboles en llamas. La guerra h a comenzado .

“Están eliminando a mi familia uno por uno”. Duncan Idaho se prepara para luchar contra la invasión, ansioso por enfrentarse a sus enemigos . Parte de esta lucha la hace ataviado con un traje y otra con otra ropa, así que es posible que se traten de dos batallas diferentes.

Paul conoce a Chani por primera vez en el desierto. La reconoce por su sueño, pero la expresión severa de su rostro muestra que ella es mucho más que la visión de otro mundo con la que ha estado soñando.

Más del ataque a Arrakis. Ninguno de los soldados , incluido Gurney, está vestido con su equipo de batalla, lo que indica que el ataque los tomó por sorpresa.

Duncan y Paul comparten un saludo, aunque las tomas parecen tener lugar en dos momentos diferentes. Paul empuña un cuchillo Crys , cuya hoja está hecha con el diente de un gusano de arena muerto, el arma preferida de los Fremen. Son armas sagradas y están prohibidas para los que no son miembros de la tribu.

Es importante señalar que durante este momento, la Reverenda Madre le está hablando a Paul Atreides acerca de una “leyenda” que algún día nacerá , y que toda la civilización dependerá de ella . Es una referencia al Kwisatz Haderach, un héroe que, según la profecía, gobernará el universo.

Ey, mira, es una de esas criaturas... devorando una nave entera. Se trata de la primera visión que tenemos de uno de los gusanos de arena de Arrakis, y hay que reconocer que se ve imponente.

Luego vemos unas imágenes del Dr. Wellington Yeuh (Chang Chen) con algunos de los soldados del barón Harkonnen, así como de la madre de Chani, la planetóloga de Arrakis, Liet Kynes (Sharon Duncan Brewster) en el palacio de Arrakis.

Echamos también un breve vistazo a los ornitópteros de Dune , máquinas parecidas a helicópteros que se utilizan normalmente para viajar. Como habrás podido observar, su nombre tiene que ver con la ornitología, y su diseño se parece mucho al de una libélula. Eso es porque miles de años antes de los eventos de Dune, la galaxia rechazó unilateralmente las tecnologías de inteligencia artificial, evitando cualquier cosa que pudiera reemplazar la inteligencia de una persona. No hay inteligencia artificial en el mundo de Dune y todos confían en unas personas llamadas Mentats, que actúan como “dispositivos computacionales humanos”. Además, muchos dispositivos y transportes se modelan a partir de modelos orgánicos , o se buscan que sean lo más cercano posible a ellos .

El duque Leto Atreides consuela a alguien que agoniza, mientras aparece una huella de una mano ensangrentada en su camisa. Parece preocupado y confundido, que es casi el “mood” en que vemos a la mayoría de miembros de la Casa Atreides durante el ataque.

“El futuro, puedo verlo”. Paul le está revelando a Stilgar que hay algo poderoso dentro de él, a pesar de que otros como la Reverenda Madre crean o no en que él es el Kwisatz Haderach que han profetizado. Esta revelación llega mientras se prepara para luchar contra alguien en el desierto usando un cuchillo C rys . Parece ser que el guerrero Fremen Jamis (Babs Olusanmokun) se opone a que Paul ingrese en la tribu.

“No debo tener miedo ”. G rita Paul mientras algo extraño le domina, luego vemos a Paul y Lady Jessica atravesar una tormenta de arena con un ornitóptero . Los dos pasan gran parte de la historia juntos, tratando de sobrevivir a los peligros de l desierto mientras tratan de encontrar a los Fremen. Mientras esto ocurre , Lady Jessica continúa entrenando a Paul en las artes de las Bene Gesserit para que aprenda a controlar su cuerpo, mente y voz, rechazando el miedo para mantener el orden en pleno caos.

“El miedo es el asesino de la mente.” Paul nos recuerda su entrenamiento mientras se agacha en la arena, descubriendo de qué se trata toda esta historia: la Especia. En el mundo de Dune, la especia conocida como “M elange” es un elemento necesario para los viajes interestelares. Unas criaturas parecidas a peces, llamadas Navegantes, usan la especia para “ver” el camino que deben recorrer a través de la galaxia, guiando a las naves de un destino a otro. El único lugar donde se puede encontrar esta famosa especia es en Arrakis, lo que convierte al planeta desértico en el lugar más valioso del universo.

“Mi señor duque”, Duncan Idaho se dirige a Paul por primera vez así , mientras Paul mira con autoridad, dando a entender que entiende todo lo que este nuevo sobrenombre implica .

“Cuando el miedo se haya ido, solo quedaré yo”. V emos a Paul, con la nariz ensangrentada, siendo abrazado por los Fremen. Esto muestra su ascenso a l poder en la Casa Atreides y en la de los Fremen. Paul se acaba de convertir en uno de los seres más importantes de Arrakis.

Nos acercamos y vemos a Paul y a otra persona, probablemente Lady Jessica (si nos fijamos en el chal que lleva puesto ), huyendo de un gusano de arena gigante en el desierto. Sin embargo, algo pasa .

El gusano se detiene. Y esto no es algo aleatorio . Los gusanos de arena de Arrakis son hábiles asesinos que navegan por la arena en busca de cualquier cosa que haga ruido. También tienen una conexión poderosa con Arrakis que se explica más adelante en la historia. Que el gusano de arena se detenga para mirar a alguien es... bueno, sorprendente . Incluso una criatura como é sta sabe que Paul Atreides es diferente . Pronto, el resto del mundo también lo sabrá.

Dune llegará a los cines el 18 de diciembre