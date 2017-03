Concepto de un cohete espacial bombardero diseñado por los nazis, vía: Vintage Space (YouTube).

Desde que finalizara la Segunda Guerra Mundial comenzó a escucharse en todo el mundo un rumor que relacionaba a los nazis con la Antártida. Según muchos “historiadores y expertos”, Hitler habría construido una base secreta en el Polo Sur para desarrollar naves espaciales. Esto es completamente falso.



Varias expediciones militares internacionales y libros publicados por conspiranoicos dieron origen al bulo que relaciona a los nazis con los platillos voladores, un rumor que ha sido estudiado al detalle por un geólogo marino y oceanógrafo de la universidad de Cambridge llamado Colin Summerhayes, como reportan desde Motherboard. El investigador se ha encargado de desmentir la posibilidad de que los nazis estuvieran desarrollando una flota de naves espaciales armadas en la Antártida.



¿Cómo nació el rumor de la base secreta nazi en la Antártida?

No es ningún secreto que el tercer Reich alemán estaba obsesionado con la exploración, la investigación científica y arqueológica. Después de todo, incluso su símbolo más importante, la esvástica, tienen un origen relacionado a culturas milenarias.

Los nazis se dedicaron a explorar en varias ocasiones el Ártico y el Polo Norte. De hecho, recientemente los rusos descubrieron una base secreta nazi en un archipiélago de islas muy al norte de Rusia, que se estima usaron como estación climática y almacén de reliquias y documentos militares.



En enero de 1939 los nazis llevaron a cabo una misión secreta en la Antártida. Desde entonces, muchos comenzaron a creer que habían dejado a un grupo de soldados e ingenieros expertos dedicados a construir una base secreta.

Seis años más tarde, dos meses después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, llegó un submarino nazi a una base naval en Mar del Plata, Argentina, lo que dio vida a nuevos rumores que aseguraban que Adolf Hitler no había muerto sino que se había escondido en este submarino para escapar y llegar a su base secreta de la Antártida.

Para 1947 el rumor de que Hitler estaba vivo había desaparecido. No obstante, el ejército de los Estados Unidos había anunciado que llevaría a cabo una misión militar en la Antártida, la más grande hasta la fecha. Un total de 4700 hombres, 33 aeronaves y 13 buques participaron en este ejercicio, el cual fue considerado “un intento del ejército norteamericano de destruir la base secreta nazi”. Los paranoicos de las conspiraciones creen que la misión fracasó porque el ejército invasor fue derrotado por las naves espaciales nazis, y por ello en el año 1958 Estados Unidos lanzó tres bombas atómicas sobre la base para finalizar el trabajo, además de acabar con los nazis de una vez por todas.

¿Qué ocurrió realmente?

Toda la teoría conspiranoica relacionada a la base militar ufológica secreta de los nazis en la Antártida nació basándose en rumores, especulaciones y muchos hechos sacados de contexto. Es cierto que algunos nazis escaparon hacia la Argentina (y fueron atrapados con el paso de los años), también es cierto que Estados Unidos envió miles de soldados a la Antártida y que el polo sur fue bombardeado en 1958. No obstante, como explica Summerhayes, todo esto tiene su debida explicación.

La misión estadounidense de 1947 en la Antártida, llamada “Operación Highjump”, se trató del ejercicio militar más grande jamás realizado en uno de los polos, con la intención de entrenar a las fuerzas armadas del país para operar en condiciones de frío extremo, preparándose ante una posible guerra con Rusia.

Las bombas atómicas que lanzaron en el Polo Sur en realidad fueron pruebas nucleares atmosféricas que se llevaron a cabo a 2500 kilómetros del lugar donde, supuestamente, se encontraba la base secreta.

Por último, la única misión de exploración que llevaron a cabo los nazis en la Antártida tenía como objetivo intentar controlar parte de ese territorio, con la finalidad de que Alemania no fuera desplazada de la industria de la caza de ballenas. Todas esas historias de naves espaciales nazis no son más que un bulo. [Colin Summerhayes (Hitler’s Antarctic base: the myth and the reality) vía Motherboard/Vice]

