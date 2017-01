La tercera semana de 2017 ha finalizado, por lo que aquí tienes nuestro repaso a las mejores historias y lo más leído durante los últimos siete días en Gizmodo en Español.



El gobierno de Tasmania quiere contratar a una pareja de novios, esposos o amigos para que se encarguen de cuidar una isla al sur del país durante seis meses. Contarán con un hogar, alimentos y recursos, pero no tendrán internet, televisión o contacto con ninguna otra persona. ¿Estás interesado?

En el Alto Golfo de California hay un pez que se cotiza más alto que la cocaína: la totoaba. Su pesca es ilegal, pero ha resurgido en los últimos años con el objetivo de traficarlo a China, donde se le atribuyen propiedades afrodisíacas. La totoaba llega a medir dos metros y pesar 100 kilos. Los pescadores no quieren su carne, que devuelven al mar después de extraer el “buche”. Lo que buscan es su vejiga natatoria, el órgano que utilizan estos peces para regular su flotabilidad.

Foto: Mr Thinktank / Flickr, bajo licencia Creative Commons.

Existe la creencia de que la inscripción Genuine Leather (cuero genuino o cuero legítimo en español) es garantía de que el cuero es real, y no sintético. Es cierto, pero también significa otra cosa: que es uno de los cueros de peor calidad que vas a encontrar.

Estanques termales de Yellowstone. Foto: Nina B / Shutterstock

Hace alrededor de 3.700 millones de años, dos grupos de microorganismos: las arqueas y las bacterias, comenzaron a poblar la Tierra. Un grupo de investigadores de la Universidad de Washington cree esa explosión de vida no fue la primera. Hubo una antes de la que aún no se han hallado fósiles.

La puerta al infierno (la auténtica), al atardecer. Foto: Tormod Sandtorv

En el mundo existe solo un puñado de lugares donde hay lagos de lava permanentes. Además, existe otra pequeña lista de lugares donde no hay actividad volcánica pero la tierra arde. Si estás interesado en visitar llamas eternas, estas son las más espectaculares y peligrosas.

El pasado 30 de diciembre, una niña de 12 años llamada Katelyn retransmitió en directo a través de Live.me cómo se colgaba de un árbol para quitarse la vida. Distintas copias del vídeo corrieron como la pólvora por las redes sociales. Facebook, a diferencia de YouTube, tardó dos semanas en eliminarlo de su red.

GIF

Cada día, cerca de 10.000 personas visitan el monumento berlinés en recuerdo de los seis millones de judíos asesinados por el régimen nazi. Como ocurre en la Zona cero de Nueva York, no pocos turistas se pasean por el monumento del Holocausto haciéndose selfies con una sonrisa.

El nuevo logo de Mozilla es su más reciente esfuerzo de reinventarse. La compañía está luchando por mantenerse relevante mientras que cada vez menos personas usan su producto principal, el navegador Firefox.

La Nintendo Switch parece tener una triste potencia gráfica en comparación con las consolas de Sony y Microsoft. Pero la pregunta es: ¿importa eso?

Cualquiera que haya visto anime con cierta frecuencia sabe que los personajes femeninos de Hayao Miyazaki no se cuentan ni de lejos entre los más sexualizados. Hay, no obstante, una excepción, y al maestro de Studio Ghibli le parece lo bastante relevante como para explicar sus razones.

Foto: Kurt Bradley / Jalopnik.

Volkswagen presentó un nuevo concepto basado en la furgoneta clásica (de Tipo 1 y Tipo 2) durante el Salón del Automóvil de Detroit de 2017. La compañía lleva años proponiendo modernizar la famosa “Combi” de hace medio siglo, y ahora será realidad. La nueva Volkswagen Buzz saldrá a la venta en el año 2022.

¡Abracadabra! Seguramente ya habrás oído antes esta expresión mística en boca de los magos cuando sacan conejos del sombrero. La pegadiza frase para espectáculos de magia no tiene su origen en un escenario. Resulta que es uno de los primeros “métodos” conocidos por el hombre para combatir la malaria.

Los SSD llevan años abaratándose gracias a la creciente demanda, pero una escasez de memoria NAND hará que los precios se disparen en 2017.

Los occidentales sentimos una inevitable fascinación por los inodoros japoneses que llevan el bidé incorporado, pero somos unos completos inútiles a la hora de hacerlos funcionar. Para solucionarlo, la asociación de fabricantes de sanitarios de Japón acordó estandarizar sus botones con símbolos más universales.

Foto: Bernadette Simpson / Flickr, bajo licencia Creative Commons

La estadística es esa ciencia que dice que si yo tengo dos vacas y tú no tienes ninguna, los dos tenemos una vaca. Dicho esto, la estadística apoya la idea de que comer chile picante ayuda a vivir más años. Para ser más exactos, el último estudio habla de una reducción en la mortalidad del 13%.

Galaxy S6 Edge (izquierda) y Galaxy S6 Edge Plus (derecha). Imagen: Sean Hollister / Gizmodo

Como tantos otros, el mayor fabricante de smartphones del planeta ha tardado meses en adaptar la última versión de Android para sus teléfonos. La buena noticia es que ya queda menos para que los usuarios de Samsung reciban Nougat. La mala es que solo unos pocos terminales se actualizarán.

Imagen: AP

Gwyneth Paltrow —embajadora de consoladores de oro de $15.000 y batidos de “polvo sexual”— vuelve a las andadas con nuevos consejos para su vida sexual. Señoras, resulta que la clave es meterse un huevo de jade por el “ioni”.

Donald Trump ya es el nuevo presidente de los Estados Unidos y durante su discurso de toma de posesión prometió muchas cosas. Algunas de ellas nos parecieron muy conocidas, esto se debe a que son idénticas a las de un discurso que hizo Bane, el villano de DC Comics, en una película de Batman.

Imagen: AP

Donald Trump es tan activo en Twitter que un día nos deja temblando con la amenaza de aumentar el arsenal de armas nucleares de su país y a la semana siguiente consigue que Ford cancele sus planes de abrir una fábrica de coches en México y, en su lugar, siga invirtiendo en Michigan; sí, con un simple tuit.

Foto: Susan Walsh / AP Images.

La página web oficial de la Casa Blanca de los Estados Unidos ha eliminado todos los detalles acerca de los planes de gobierno del expresidente Barack Obama. Entre ellos se encontraba su plan para atacar el cambio climático, su programa de salud y una web dedicada a la comunidad LGBT del país.

Cuando Philip K. Dick publicó en 1962 The Man in the High Castle nos mostraba un mundo alternativo dividido en tres partes dominado por las fuerzas del Eje tras la derrota de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Un escenario donde el Mediterráneo había sido drenado. Un plan que pudo ser una realidad.

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.