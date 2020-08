Filed to:

Así luce la muñeca Annabelle en la saga de películas de terror. Imagen : Warner Bros.

Recientemente se hizo viral la noticia de que Annabelle, una muñeca supuestamente poseída, parte de la investigación de sucesos investigados por expertos en materia sobrenatural en los 70, había desaparecido del museo en el que lleva décadas “atrapada”. Nos complace informarte que esa noticia es falsa. Se trata, simplemente, de un bulo generado en redes sociales.



La muñeca Annabelle se hizo conocida en todo el mundo gracias a la saga de películas de terror de El conjuro, tras haber sido parte de la primera película de esta saga como un cameo, y después haber contado con su propia trilogía de films. La historia de Annabelle en el cine está basada en la muñeca que protagonizó un caso supuestamente paranormal en la vida real, el cual fue investigado por los dos parapsicólogos más conocidos en la historia, Ed y Lorraine Warren, quienes también investigaron el caso de Amityville.

En las películas, Annabelle en realidad luce mucho más aterradora que su versión original en el mundo real.

Según los registros del matrimonio Warren, en el año 1970 una estudiante de enfermería recibió la muñeca como un regalo, con un diseño similar al de las muñecas de la marca Raggedy Ann, muy conocidas en la época. Sin embargo, la estudiante comenzó a notar que la muñeca supuestamente se movía y cambiaba su posición en la casa, lo que al principio pensó que era una broma pero, tras continuar sus sospechas, decidió contactar a una clarividente.



La médium o clarividente le comentó que en la muñeca estaba alojado el espíritu de una niña llamada Annabelle, quien les pidió permiso para permanecer con las estudiantes. Según cuentan los Warren en sus registros, ellas aceptaron, pero en realidad se trataba de un espíritu maligno. Las cosas empeoraron, según su relato, y fue allí cuando contactaron a Ed y Lorraine Warren, quienes se llevaron la muñeca y desde entonces ha permanecido encerrada en una urna con diferentes amuletos, cruces y demás cosas para evitar que “el espíritu” logre escapar.

Este fue el relato original de los Warren al respecto del caso de Annabelle, y desde entonces la muñeca se ha encontrado en lo que terminó convirtiéndose en el llamado “Museo del ocultismo” de la pareja. Ed falleció en el año 2006, mientras que Lorraine falleció en 2019. Actualmente, el museo está a cargo del hijo político del matrimonio Warren, Tony Spera.

Y ha sido el mismo Spera quien se ha visto en la obligación de desmentir el bulo de la supuesta desaparición de Annabelle, publicando un video desde el interior del museo del ocultismo, mostrando a la muñeca “sana y salva” dentro de su hurna. Según Spera en un video, “no se si querrás escuchar esto o no... pero... Annabelle no ha escapado. Aquí está, nunca ha dejado el museo. Es solo un rumor, muchas gracias por estar preocupados, yo también lo estaría si hubiese desaparecido, porque no es un juguete”.

Según distintos reportajes, toda la confusión podría haber comenzado debido a una entrevista a la actriz Annabelle Wallis, estrella de la serie Peaky Blinders, del reboot de The Mummy y curiosamente también protagonista de la primera película de Annabelle. En esta entrevista, entre muchas cosas, ella habla de su experiencia de haber trabajado con Tom Cruise en The Mummy, e incluso de haber corrido junto a él en el film, que ya sabemos que al bueno de Tom le gusta correr en sus películas. Sin embargo, parece que la traducción de estas declaraciones al chino habrían cambiado algunas de las palabras, pasando a mencionar que “Annabelle escapó”, hablando de la actriz, no de la muñeca.

De ser así, alguien lo podría haber relacionado con la muñeca y comenzó la confusión. Nació el viral e internet entró en pánico pensando que justamente en este año 2020 ahora vemos a la terrorífica muñeca escapar y andar libremente por ahí.

Pero tranquilos, Annabelle sigue encerrada y atrapada. Al menos por ahora. [vía Heavy / Tony Spera – Official Ed and Lorraine Warren Channel (YouTube)]

