Se filtra el nuevo control de Xbox One inspirado en Cyberpunk 2077, y es una preciosidad

Imagen : Microsoft.

Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más esperados de este año y, en general, de esta generación de consolas. Y para celebrarlo parece que Microsoft trabaja en un nuevo control inspirado en el juego, el cual se supone no deberíamos haber visto aún, pero se ha filtrado.

El control, que se especula será presentado de manera oficial en algún momento entre esta semana y la próxima (aunque la filtración podría adelantarlo), tiene un aspecto metalizado en una mezcla de color negro y plata, con det alles en rojo. Además, tiene marcas y detalles sobre su superficie que lo hacen ver como gastado, como si ha pasado por muchas batallas contra distintos seres y criaturas, desde demonios infernales a dragones mágicos.

En general, luce precioso.

Microsoft suele lanzar controles personalizados de este tipo inspirados en distintos juegos, pero no siempre lucen tan bien como este. Quizás mi única queja con el control de Cyberpunk, lo único que no me convence, son esas palabras en su agarre derecho, “No Future”, con la letra “N” invertida. Pero no me molesta lo suficiente como para distraerme del diseño en general, que luce fantástico.

Según la filtración, saldrá a la venta el 4 de mayo. en el caso de Cyberpunk 2077, se supone que llega en septiembre, si el coronavirus lo permite y no se retrasa.

