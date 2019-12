Las mejores historias de 2019 en Gizmodo en Español

Queda poco más de un día para terminar 2019. Es hora de volver la vista atrás y repasar los mejores momentos del año. Ponte cómodo, deja cerca algo para picar, y que otros se encarguen de la cena de año nuevo. Vas a necesitar tiempo, porque estas son nuestras mejores historias de 2019.



En Abril de 2017 publiqué mi última foto en Instagram. Por aquél entonces llevaba ya varios meses sin entrar en Facebook para nada. En julio de este año borré ambas cuentas de forma definitiva. Estas son algunas de las cosas que he aprendido en estos casi dos años desintoxicándome.



Han pasado más de 20 años desde que se estrenó Titanic, y todavía seguimos dándole vueltas al final que terminó con los huesos de Jack en el fondo del mar. Resulta que hay unos pocos fotogramas en la película que nos muestran a un tipo vestido de blanco. Su increíble historia nos demuestra que Jack podía haberse salvado.

Una chica baila al son de la música electrónica. Un hombre la empuja y parece estar molestándola. Otro hombre, con una musculatura ridículamente definida y un pendiente de Mjölnir colgando de su cuello, la rescata y amenaza al agresor con su dedo. Después comienza a bailar, con unos pasos jamás vistos antes por la humanidad. Él no baila al son de la música, la música suena a su ritmo. Se trata del Techno Viking, y esta es la historia de uno de los primeros memes de internet.

El 15 de enero de 1919 parecía que iba a ser un día inusualmente cálido en el invierno de Boston. Las temperaturas llevaron a muchos trabajadores del centro a salir a las calles. Sin embargo, al acabar el día la ciudad iba a sufrir uno de los desastres más extraños y mortales de su historia.



Es un fuego que lleva encendido desde que existe Internet tal y como lo conocemos, y basta con mencionar el nombre Homero en cualquier red social para reavivar sus llamas. El doblaje español es mejor porque respeta los nombres originales. El doblaje latino es superior porque los actores le ponen más emoción. Salgamos de dudas de una vez por todas: cuál es la mejor versión de Los Simpson, ¿la que se dobla en España o la que se dobla en México?

Hace justo dos años escribía acerca de los estudios que trataban de arrojar luz sobre algo tan perturbador como es lo que se siente cuando sabes que vas a morir en pocos segundos. ¿Qué ocurre con las últimas palabras? ¿Qué dicen aquellos que están respirando por última vez antes de perecer?



La imagen tiene muchos años. Un cromo donde se muestra un partido de la NBA y “algo más” en segundo plano que hasta ahora había pasado desapercibido. La instantánea es en cierto modo la prueba de un homicidio. En ella aparece una pareja de asesinos después de cometer su salvaje crimen.



La manera en la que cruzas los brazos o los dedos de las manos, los hoyuelos en tus mejillas o tu capacidad para doblar la lengua... Todo está escrito en tus genes, ¿verdad? Pues no, lo cierto es que no. A continuación hemos recopilado 12 mitos sobre genética que se resisten a morir.



Se le conocía como “el pato más solitario del mundo” y quizá no fuera una exageración. Trevor llegó volando a la isla de Niue en mitad de una tormenta y se convirtió en el único pato de todo el país. Vivió el resto de su vida en un pequeño charco junto a una carretera hasta que fue atacado por un perro y murió.

Twitter es la red social favorita de Elon Musk. El fundador de compañías como Tesla, SpaceX y una empresa que terminaría convirtiéndose en PayPal, nunca pierde una oportunidad para tuitear algo acerca de sus proyectos o sus ideas, por más extrañas que sean. Mirando su Twitter podemos darnos una idea de cómo funciona su cabeza y por qué es tan excéntrico.

Entre 1764 y 1767, Gévaudan se convirtió en el escenario de una película de terror. Un animal desconocido comenzó a atacar salvajemente a los habitantes de esta región francesa hasta el punto de que el rey se vio obligado a enviar tropas. A día de hoy la ciencia aún no sabe qué clase de criatura hizo realidad, a lo grande, el mito del hombre lobo.

Imagina que un día tu vida da un vuelco y tienes que permanecer escondido en una cueva durante años sin que absolutamente nadie te vea. Dos hombres hicieron precisamente eso durante 27 y 30 años. Esta es la alucinante historia de uno de ellos. La otra ya te la contamos.



En 1832, el pintor inglés John Frederick Lewis viajó por España y Marruecos dibujando lo que veía con sus acuarelas. En la escena de arriba, Lewis retrató a varios mercaderes descansando junto a sus barriles en la Puerta del Sol de Madrid (que por entonces no se parecía mucho a la actual).



Un siglo después de posarse en el fondo del mar, el Titanic sigue generando todo tipo de teorías de la conspiración. Pero una serie de documentos militares desclasificados confirman los detalles de una conspiración muy real: la de su hallazgo como parte incidental de una misión encubierta de la Guerra Fría.



28 de junio de 2003 en un chat de Internet. Dos personas mantienen una conversación hasta que uno de ellos pregunta: “¿Quieres que lo lleve al centro y lo mate delante de todos? ¿Eso es lo que quieres?”. La respuesta no se hizo esperar: “Sí”.



San Valentín es probablemente uno de los días más curiosos del año. Se supone que es una fecha para la celebración del amor, el día de los enamorados lo llaman algunos. Nada que ver con esa fiesta donde las mujeres esperaban ser golpeadas con látigos mojados en sangre en un rito salvaje.

Ahora que el formato H.265 lleva un tiempo asentado y cada vez más dispositivos son capaces de decodificarlo, es hora de que conviertas tus películas para ahorrar espacio en el disco duro. Un vídeo en formato H.265 mide hasta un 50% menos que en H.264, conservando la misma calidad.

Cuando pensamos en una nave espacial, a menudo imaginamos un vehículo con una serie de toberas en la parte trasera como las de un avión a reacción. La realidad, sin embargo, es un poco diferente y es muy probable que el día que por fin viajemos hacia otras estrellas lo hagamos con otra tecnología.

El otro día fue el aniversario del nacimiento de Galileo Galilei y, entre las historias que se suelen compartir en estos casos, encontré una bastante curiosa sobre la estatua del rey Felipe IV en la plaza de Oriente de Madrid.

El denominado como “Paso Dyatlov estadounidense” cumple 40 años. Cuatro décadas desde que ocurriera uno de esos casos no resueltos que ha dado rienda suelta a toda una leyenda. Una historia terrorífica, sin pies ni cabeza, que daba comienzo en la fría noche de invierno del 24 de febrero de 1978.

Necesitaba un portátil nuevo para cubrir el Mobile World Congress desde Barcelona, así que hice lo que todo el mundo haría: comparar modelos y precios. Al final me decidí por un Huawei Mate 13 que estaba a 680 euros en AliExpress y lo pedí con tiempo para que llegara desde China antes del MWC. Nunca llegó.

Han pasado casi 400 años desde que un barco británico se hundiera y se llevara a las profundidades uno de los mayores tesoros de la historia. Ahora y gracias a una nueva pista, los cazadores de tesoros de todo el mundo se preparan para ser los primeros en conseguir “El Dorado de los mares”.



Los siete artilleros cargaron el enorme obús y salieron corriendo. Al sonoro cañonazo que llegó después le siguieron 19 segundos de absoluto silencio. De improviso, el sol volvió a salir a apenas 10 kilómetros de distancia. Era el mismo sol nuclear que había arrasado Hiroshima 8 años atrás.

El mismo día que iba a tener lugar el ataque que debía cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, un piloto llegó a duras penas hasta una isla que creía deshabitada. Lo que ocurrió en las semanas siguientes forma parte de ese conjunto de relatos surrealistas que solo se pueden dar en un contexto bélico.



El fin de un reinado ha llegado. Felix Kjellberg, más conocido como PewDiePie, ha perdido tras mas de cinco años su corona como el youtuber con más suscriptores en toda la plataforma, tras una batalla llena de memes y polémicas. El nuevo líder, T-Series, demuestra cómo ha cambiado YouTube a lo largo de los años.



Avengers: Endgame no solo es la esperada continuación de Infinity War. También es el gran final a la fase 3 del Universo Marvel y el broche de oro a la saga de las piedras del infinito, una historia que lleva nada menos que 10 años gestándose. La pregunta es inmediata: ¿y ahora qué?

En los años 50 y 60, el ejército de Estados Unidos tomó miles de fotos aéreas con cámaras a bordo de sus aviones espía U2. Poco podía imaginar el alto mando en aquella época que esas fotos están sirviendo ahora para encontrar reliquias arqueológicas y antiguas ruinas.



Hemos visto muchas veces agujeros negros. Los hemos visto en el cine y en incontables ilustraciones, pero ninguna de esas imágenes era real. Tan solo eran aproximaciones artísticas a un fenómeno astronómico tan extraño, remoto y masivo que nunca habíamos podido fotografiarlo... hasta ahora.

En las primeras horas del 26 de abril de 1986, todo lo que podía salir mal, salió peor en una zona ubicada al norte de Ucrania. Ese día se lanzó accidentalmente el equivalente a 500 bombas de Hiroshima y las explosiones escupieron 400 veces más lluvia radiactiva que la temible bomba de 1945.



Bienvenidos a nuestra primera charla con Anselmo. Su verdadero nombre no es ese, pero hemos decidido llamarlo así porque su nombre auténtico es impronunciable. Anselmo es extraterrestre y no conoce la cultura humana. Comprensiblemente, nuestro visitante tiene algunas preguntas.



Año 2013. El investigador de la Universidad de Maryland, Timothy Koeth, recibe un extraño paquete. Al abrirlo descubre un cubo de uranio de la década de 1940 junto a una nota: “Tomado de Alemania, del reactor nuclear que Hitler trató de construir. Regalo de Ninninger”. Koeth no sabía por donde empezar.



Año 1995, Pepsi lanza un anuncio para promocionar una campaña donde los clientes pueden ganar puntos y canjearlos por otros productos. El vídeo terminaba con un espectacular caza Harrier que se podría obtener por 7 millones de puntos, algo, teóricamente, imposible de conseguir, ¿verdad?

El 19 de julio de 1957, cinco personas pasaron uno de los días más surrealistas y extraños que se recuerdan. Esa fecha, cinco oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se ofrecieron voluntarios para situarse directamente debajo de la explosión de una bomba nuclear para ver lo que pasaría. Y esto fue lo que pasó.



Hay dietas, luego dietas extremas, y por último está el caso de Angus Barbieri, el hombre que ostenta el actual récord mundial de ayuno, 382 días sin comer sólido, y sin morir en el intento. Antes de contar su historia, un aviso para curarnos en salud: que a nadie se le ocurra intentarlo.

Es posible que del veto de Estados Unidos a Huawei, de producirse, China salga reforzada y compañías como Apple o Tesla acaben muy perjudicadas. De hecho, Estados Unidos ya cometió hace no tanto un error que todavía está pagando. El mayor caso de espionaje al país fue un “regalo” de los propios estadounidenses.



En los 70, la ciencia ficción consistía en brillantes naves, uniformes pulcramente planchados y elegantes pistolas de rayos. Los extraterrestres eran señores peludos, vampiros, amazonas y hasta dinosaurios. Entonces llegó al género un director casi desconocido y reclutó a cierto artista suizo.

En la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX hay un personaje anónimo. Nadie sabe quién es, aunque existen teorías acerca de su identidad. En cualquier caso, pocos se atreven a refutar su importancia en dicha lista. Esta es la historia de una foto legendaria y los segundos que lanzaron a la fama a Tank Man, el rebelde desconocido.

Por su gravedad, lo ocurrido en la planta de Chernobyl ocupa el primer puesto en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares. A este desastre le sigue lo ocurrido en la planta nuclear de Fukushima y en Kyshtym. Tras ellos, el peor accidente nuclear en la historia de Reino Unido: el incendio de Windscale.

Pongámonos en la siguiente situación: Reino Unido sufre un ataque nuclear sorpresa, y tiene X minutos para decidir si contraatacar con sus propios misiles nucleares o tomar alguna otra decisión que probablemente cambie para siempre el futuro del planeta. Resulta que esa respuesta se encuentra en el fondo del mar.



Stallone siempre ha dicho que la verdadera naturaleza de John Rambo es pacifista, lo que pasa que las circunstancias le obligan a ir contra su verdadero yo. Siendo así, es posible que el legendario personaje haya estado inspirado en una leyenda real de la guerra. Y al igual que Rambo, Alvin York no quería pelear.



La semana pasada, Julio y yo nos subimos a un Tesla Model 3 y lo probamos a fondo. Esto es todo lo que aprendimos sobre el coche durante nuestro viaje.



¿Realmente hay “buenos” y “malos” en las guerras, o ganadores y perdedores? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar una versión más avanzada de nosotros mismos? ¿Está la humanidad psicológicamente preparada para colonizar el espacio? Todo el universo de Mobile Suit Gundam, en gran parte, se basa en esas tres preguntas, y nos da las herramientas y el contexto para nosotros mismos plantear las respuestas, junto a incontables batallas épicas entre robots gigantes.



Carne marinada, lechuga, tomate, una salsa blanca y otra roja, todo ello rebosando desde una torta de pan de pita. El kebab es uno de los tentempiés favoritos de los más trasnochadores, pero ¿y si te dijera que eso que comiste el sábado de madrugada en realidad no es exactamente un kebab?

De un tiempo a esta parte, podría parecer que fenómenos paranormales como el de los terraplanistas han ganado adeptos y se han popularizado, por surrealista que pudiera parecer. Sin embargo, ¿quién demonios comenzó la teoría de la conspiración en la era moderna? ¿Son tantos como podría parecer en la red?



Dark es una serie alemana desarrollada por Netflix, y en apenas dos temporadas se ha convertido en una de las mejores series de ciencia ficción, misterio y drama de los últimos años. Esto es todo lo que debes saber de su presente, pasado y futuro.



Cada pocas semanas, las agencias espaciales informan de un asteroide que pasa cerca de la Tierra. Hasta el momento, ninguno de ellos ha supuesto un peligro real para nuestro planeta, pero ¿Y si apareciera uno en ruta directa de colisión? ¿Qué posibilidades reales tenemos de desviarlo o destruirlo?



Durante años, el debate entorno a la forma correcta que se debía colocar el papel higiénico en el baño ha enfrentado a familias e incluso iniciado todo tipo de guerras. Curiosamente, la solución estaba al alcance de cualquiera desde el mismo día que se hizo oficial la función del papel. El debate ha llegado a su fin.

No falla, y los que hemos tenido perros lo sabemos. Te llevas a tu amigo a darle una vuelta y cuando llega su momento se inclina ligeramente con las patas traseras y gira su cabeza para mirarte fijamente, una mirada un tanto contradictoria, ¿qué demonios quiere decirme con eso? ¿Por qué me mira?

Aunque en la actualidad parece difícil pensar en una época donde las pantallas de cine no estuvieran plagadas de películas basadas en cómics de superhéroes, antes de junio de 1989 este tipo de films escaseaban o eran una parodia de lo que realmente pretendían. El éxito se debe en gran parte a Batman, de Tim Burton. ¿Por qué no continuó tras Batman Returns? Por los Happy Meal.

Por lo general, mi bandeja de entrada es un popurrí de notas de prensa que no interesan a nadie, newsletters que nunca leo y ofertas de vuelo que no despegan en los días que me vendrían bien. Pero hoy he recibido el siguiente mensaje:

En los cómics, Peter Parker adquiere los poderes que le convierten en Spider-Man después de que le pique una araña radioactiva. El origen del personaje es un clásico en la cultura de los superhéroes, pero ¿qué tiene de cierto? ¿Qué nos pasaría en realidad si nos picara una araña altamente radioactiva?



La llegada del hombre a la Luna es uno de esos momentos que perduran para siempre en el imaginario colectivo, pero como la palabra ya sugiere, a menudo la historia real se viste con abundantes mitos y leyendas, algunos ciertos, otros completamente falsos. Hoy vamos a repasar algunos de ellos.

Al igual que aquellos que piensan que en la Antártida se encuentra el muro de hielo de delimita nuestro planeta con el espacio exterior, los hay que todavía dudan de la llegada del hombre a la Luna. Ironías de la vida, la teoría de la conspiración más repetida en la historia partió de una simple broma.

Spider-Man: Far From Home es bastante más que el refrescante broche final a la fase 3 del Universo Marvel. La película está plagada de pequeños datos y referencias sobre lo que nos espera en la Fase 4. A continuación vamos a intentar unir los espacios en blanco entre esos datos.

Ahora que salieron las primeras imágenes del remake del clásico animado de Disney, vale la pena recuperar una historia que sigue sin estar clara. Cuando El Rey León se estrenó en 1994 dijeron que era el primer largo de la factoría que no estaba basada en un relato, cuento o historia anterior pero, ¿es esto realmente cierto?

La sorpresa final del panel de Marvel en la San Diego Comic-con (unos simples logotipos, en realidad) fue la confirmación de algo que los fans llevaban años esperando: tarde o temprano veremos a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men en el mismo universo que los Vengadores.

Si paras en un hotel de carretera y de repente te ves rodeado de carteles con el número 58, como le pasó a este usuario de Twitter, no es que te hayas vuelto loco: se trata de un remedio casero para ahuyentar a las moscas que lleva varios años ganando adeptos a través de las redes sociales y el boca a boca.

La semana pasada Huawei mostró al mundo las líneas maestras de su nuevo sistema operativo. Debo confesar que lo primero que pensé era que Harmony (internamente conocido como Hongmeng) era la respuesta de la compañía a la campaña de acoso por parte de la administración Trump. Me equivocaba.

En 2020 nos esperan dos películas Marvel: Black Widow en Mayo y Eternals en noviembre. Una de las sorpresas más agradables de esta segunda película es la inclusión de Kit Harrington en el papel de Dane Whitman, más conocido como el Caballero Negro (Black Knight). Espera... ¿Quién?

Los niños aprenden una clase de física básica en los primeros años. Son capaces de reconocer que una ambulancia se acerca simplemente porque la sirena suena más aguda conforme avanza. Curiosamente, la física que se encuentra detrás también fue utilizada para generar el arma psicológica más aterradora. Esta es la historia del origen de un silbido que anunciaba muerte y destrucción.



Los libros de ilusionismo nos dicen que el concepto de magia abarca al menos dos subgéneros de la ilusión: lo que se conoce como magia escénica y la denominada magia de cerca. En cualquier caso, siempre se trata de un arte escénico en el que el público se entretiene con trucos escenificados o ilusiones de hazañas aparentemente imposibles utilizando medios naturales. Para que un truco sea perfecto todo tiene que estar estudiado al milímetro, y cuando algo falla, la magia se convierte en un desastre de proporciones imprevisibles.



Vivimos en la mejor era del anime hasta la fecha. No solo tenemos acceso a las producciones clásicas y más míticas como Neon Genesis Evangelion, Akira y Ghost in the Shell, sino que cada año nacen nuevas series fascinantes que ningún fan debería perderse. Y estos son los mejores anime de 2019 que deberías estar viendo.



La mayoría de los mortales asumen que los artículos de gran lujo, como por ejemplo un reloj Rolex, no les compensa el enorme desembolso. Sin embargo, la importancia de tener un Rolex en tu muñeca puede, como de hecho ocurrió hace unos años, delatar al hombre que cometió un asesinato.

Imagina que comienzas tu jornada de trabajo una mañana, y no vuelves a casa hasta ocho años después por culpa de un atasco histórico. Esto le ocurrió a un grupo de personas en 1967, y pasaron tanto tiempo juntos que acabaron formando una de las micronaciones más alucinantes de la historia.

Mañana es Halloween, y no se me ocurre mejor forma de ponernos en situación que contando la historia real que originó el mito de Godzilla. Como suele ocurrir, la realidad es mucho peor que la ficción, y lo que pasó aquel día en el océano perdurará como una de las historias reales más terribles de la humanidad.



Si hay gente que paga porque le hagan cosquillas, o porque le disfracen de alguna figura fantástica para sufrir todo tipo de perversiones, ¿por qué no va a existir gente que quiera pagar para sufrir y experimentar el terror y la angustia más extrema? Esto ocurre cada fin de semana en una cabaña de California.



El anuncio de que Google había alcanzado la supremacía cuántica fue recibido con escepticismo por actores como IBM, pero aun así provocó una caída cercana al 10% del precio del Bitcoin. Esto lleva a que nos preguntemos cuáles son las implicaciones de la computación cuántica para el cifrado moderno y los actuales protocolos de seguridad. ¿Puede una computadora cuántica como la de Google llegar a romper un protocolo fuerte, como el de las criptomonedas, y usarse para robar bitcoins?

Se calcula que solo en Estados Unidos, el 97% de los hogares cuenta con un bote de Ketchup. Probablemente también, si te preguntara por el origen de la salsa dirías que estaría en algún punto del mapa de Estados Unidos. Sorprendentemente, el invento del Ketchup tiene su origen muy lejos de allí.

¿Han cancelado tu vuelo a última hora? Si estás en la Unión Europea o viajas a un país de la Unión Europea, es probable que te corresponda una indemnización. Los problemas empiezan cuando la aerolínea con la que viajas hace oídos sordos a tus reclamaciones para no tener que pagarte lo que te corresponde.



Microsoft Japón reveló los resultados de la prueba que puso en marcha en verano: cuatro días de semana laboral para sus trabajadores. Lo que ocurrió fue que, entre otras cosas, hubo un aumento de la productividad del 40%. Así que hemos buceado en el origen de la semana laboral moderna para ver si tiene algún sentido que en el siglo XXI sigamos con un viernes (o un lunes) de trabajo.

Si avanzamos por la carretera que sale de la ciudad de Norco y nos desviamos donde una vez fue parte del enorme desierto de California, todavía es posible encontrar un imponente edificio abandonado detrás de un alambrado. En su interior, candelabros invaluables, impresionantes techos pintados a mano, suelos y paredes con mosaicos artísticos… e historias y leyendas que se quedarán para siempre entre sus paredes. Allí tuvo lugar una de las fiestas más infames y legendarias de la historia, aunque Walt Disney trató de silenciarlo.

La gente cambia de tele cada diez años. Imagina que el año que viene te toca a ti. ¿Comprarías un televisor 4K, que se ha convertido en el nuevo estándar de la industria, o invertirías en un televisor 8K para anticiparte al contenido del futuro? Hemos preguntado a fabricantes, productoras y analistas, y las respuestas no pueden ser más dispares.

Watchmen es una nueva serie de HBO, creada por Damon Lindelof, mismo responsable de series como The Leftovers y uno de los creadores de Lost. Esta serie es una especie de continuación de una historia que comenzó en un cómic hace más de 30 años, y que si no has leído (o al menos has visto la película), es probable que tengas muchas preguntas acerca de lo que está sucediendo en el pueblo de Tulsa, Estados Unidos.

“¿Seguro que quiere hacer esto, profesor? ¿No sería mejor probar con una rata o incluso un gato?”, le dice un hombre al que le tiembla el pulso a otro que está preparado para el dolor más extremo: la picadura de la Viuda Negra sobre su propio brazo.



Dragon Ball es una de las franquicias más importantes del entretenimiento relacionada a los mangas (o cómics), videojuegos y la animación. La obra maestra de Akira Toriyama acaba de cumplir 35 años, y para celebrarlo repasaremos algunos de los datos más curiosos e importantes de su origen y su historia, incluyendo cómo en un principio iba a durar mucho menos que estas más de tres décadas.



Disney + ha debutado regalándonos una pequeña obra maestra llamada The Mandalorian. La serie de John Favreau es el adelanto de un futuro brillante para star Wars, pero ¿Quién es su protagonista y cómo afectará su debut a las películas de la saga? A continuación desenredamos algunos de sus misterios.



El programador Myk Bilokonsky empezó un hilo interesante en Twitter. “Cita este tuit con algo que todo el mundo de tu campo sepa, pero de lo que no se hable abiertamente en tu industria porque daría lugar al caos generalizado”.



Si alguna vez has visitado un castillo o fortaleza militar quizá te hayas dado cuenta de un detalle curioso. En la mayor parte de los casos, las escaleras en espiral que suben a los torreones están construidas en el sentido de las agujas del reloj según subes, y en sentido contrario según bajas. Espera... ¿es aposta?

Si hacemos una encuesta preguntando por el nombre de John Stith Pemberton, probablemente la mayoría de las personas no tienen ni idea de quién es. Sin embargo, detrás de este nombre se esconde la razón de que muchos guarden cupones en el supermercado, o de que las carreteras estén pobladas de enormes anuncios publicitarios, incluso en parte, de que los niños crean que en unas semanas un hombre obeso vestido de rojo se colará en sus casas para dejarles regalos.



La sensación que más se repite al leer un manga de Junio Ito es el miedo a pasar la página.